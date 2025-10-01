LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | Reusser domina la cronometro e bissa il successo iridato Lontana Guazzini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15.45 15.28 Guazzini ha chiuso in dodicesima posizione con un ritardo di 2? 15? da Reusser. L’italiana è ancora lontana dalla propria miglior condizione, a causa dell’infortunio rimediato a giugno nel campionato italiano. 15.26 Nuovamente modificato il tempo di Mischa Bredewold che ora compare in seconda posizione con 20 centesimi di secondo su Aalerud. Ma i risultati risultano ancora provvisori. 15.25 Questa la top 10 della cronometro femminile degli Europei di ciclismo 2025: 1 REUSSER Marlen Switzerland 33:06 2 OTTESTAD Mie Bjørndal Norway 0:50 3 AALERUD Katrine Norway 0:52 4 BREDEWOLD Mischa Netherlands 0:52 5 NOOIJEN Lieke Netherlands 0:59 6 LABOUS Juliette France 1:04 7 HENDERSON Anna Great Britain 1:05 8 SCHWEINBERGER Christina Austria 1:30 9 KERBAOL Cédrine France 1:51 10 BIRIUKOVA Yuliia Ukraine 2:06 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Ciclismo su pista, l’Italia chiude gli Europei Under 23/Juniores con l’argento della Madison juniores femminile
Ciclismo, si avvicina il Giro della Toscana femminile
Corte Franca - Trofeo Comune - Trofeo Cycling Team categoria G3 1 Berezovyi Roman (Progetto Ciclismo) 2 Gazzurelli Gioele (Mazzano) 3 Pagani Luca (Ronco Maurigi) 4 Orizio Davide (Progetto Ciclismo) 5 Grena Lorenzo (Camignone) femminile 1 Pezzotta - facebook.com Vai su Facebook
Elisa Longo Borghini delude nel Campionato Mondiale di ciclismo femminile - X Vai su X
LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia si affida a Vittoria Guazzini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15. Riporta oasport.it
Europei ciclismo 2025, Federica Venturelli domina la cronometro Under23 e regala il primo oro all’Italia - Dopo le cronometro Junior, la prima giornata degli Europei di ciclismo 2025 è proseguita con la prova contro il tempo Under 23 femminile. Si legge su oasport.it