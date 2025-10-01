LIVE Ciclismo femminile Europei 2025 in DIRETTA | Aalerud sorprende Reusser al primo intermedio fatica Guazzini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15.45 15.05 Questa la classifica dopo il secondo intermedio 1 REUSSER Marlen 15.52,6 0.00,0 45.217 2 AALERUD Katrine 16.07,1 0.14,5 44.539 3 BREDEWOLD Mischa 16.16,05 0.23,45 44.13 4 OTTESTAD Mie Bjørndal 16.16,22 0.23,62 44.123 5 NOOIJEN Lieke 16.16,85 0.24,25 44.094 6 SCHWEINBERGER Christina 16.21,09 0.28,49 43.904 7 LABOUS Juliette 16.25,81 0.33,21 43.694 8 HENDERSON Anna 16.26,53 0.33,93 43.662 9 KERBAOL Cédrine 16.27,38 0.34,78 43.624 10 GUAZZINI Vittoria 16.50,0 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Ciclismo su pista, l’Italia chiude gli Europei Under 23/Juniores con l’argento della Madison juniores femminile
Ciclismo, si avvicina il Giro della Toscana femminile
Corte Franca - Trofeo Comune - Trofeo Cycling Team categoria G3 1 Berezovyi Roman (Progetto Ciclismo) 2 Gazzurelli Gioele (Mazzano) 3 Pagani Luca (Ronco Maurigi) 4 Orizio Davide (Progetto Ciclismo) 5 Grena Lorenzo (Camignone) femminile 1 Pezzotta - facebook.com Vai su Facebook
Elisa Longo Borghini delude nel Campionato Mondiale di ciclismo femminile - X Vai su X
LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia si affida a Vittoria Guazzini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15. Scrive oasport.it
Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 1° ottobre, programma, streaming, italiani in gara - Dopo i Mondiali, il calendario internazionale propone ora l'appuntamento degli Europei di ciclismo 2025, quest'anno in scena in Francia, nel dipartimento ... Segnala oasport.it