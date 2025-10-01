LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Ganna sfida Evenepoel I pettorali di partenza

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14.20 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. A pochi giorni dal Mondiale di Kigali (Ruanda) i big del ciclismo del Vecchio Continente si sono trasferiti in Francia per dar vita alla massima competizione continentale. Si parte con la cronometro maschile che ha un chiarissimo favorito, ovvero il belga Remco Evenepoel. 24 i chilometri da percorrere da Loriol-sur-Drôme  ad Étoile-sur-Rhône. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo europei 2025 in diretta ganna sfida evenepoel i pettorali di partenza

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Ganna sfida Evenepoel. I pettorali di partenza

In questa notizia si parla di: ciclismo - europei

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Filippo Ganna sogna il colpaccio su un percorso non semplice - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ... Come scrive oasport.it

LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: possibili sorprese nella cronometro Elite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2025 di ciclismo. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Europei 2025