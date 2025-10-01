CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14.20 15:31 Soltanto 31 i corridori iscritti alla gara. La vicinanza con il Mondiale di Kigali, conclusosi soltanto domenica, ha condizionato le scelte di numerosi possibili protagonisti. 15:27 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. Poco meno di 20 minuti allo start del primo atleta. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Ganna sfida Evenepoel. Dalle 15.45 la partenza