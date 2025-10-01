LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Evenepoel schiacciasassi ottimo Ganna a metà gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14.20 16:32 Un’autentica locomotiva Remco Evenepoel. Favoloso il passo del campione del mondo, che a Kigali ha firmato la tripletta. 16:30 25 secondi e mezzo di vantaggio per uno scatenato Remco Evenepoel al secondo intermedio. Il belga ha già ripreso un attonito Stefan Kung. 16:29 Aumenta il margine di Ganna su Tarling al secondo intermedio. 14:03.98 il tempo del piemontese, che porta a 9 i secondi di vantaggio sul britannico. 16:27 Non ha preso il via alla prova Joao Almeida. 🔗 Leggi su Oasport.it

