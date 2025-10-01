LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Evenepoel schiacciasassi ottimo Ganna a metà gara
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14.20 16:32 Un’autentica locomotiva Remco Evenepoel. Favoloso il passo del campione del mondo, che a Kigali ha firmato la tripletta. 16:30 25 secondi e mezzo di vantaggio per uno scatenato Remco Evenepoel al secondo intermedio. Il belga ha già ripreso un attonito Stefan Kung. 16:29 Aumenta il margine di Ganna su Tarling al secondo intermedio. 14:03.98 il tempo del piemontese, che porta a 9 i secondi di vantaggio sul britannico. 16:27 Non ha preso il via alla prova Joao Almeida. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - europei
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Al via gli Europei di ciclismo su strada Tadej Pogacar a caccia del titolo Si corre dall'1 al 5 ottobre ? Guarda gli Europei di Ciclismo su strada sui canali Eurosport disponibili su #DAZN - X Vai su X
Si torna a tifare il grande ciclismo Prima giornata di europei con le prove a cronometri: apriranno le danze le juniores. Alle 14:20 le donne élite e alle 15:45 la prova contro il tempo maschile élite Non perderti gli europei di ciclismo su Eurosport e Di - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia si affida a Vittoria Guazzini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15. oasport.it scrive
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Filippo Ganna sogna il colpaccio su un percorso non semplice - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ... Scrive oasport.it