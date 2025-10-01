LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Evenepoel schiacciasassi argento per un ottimo Ganna

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14.20 16:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:49 Pronostici rispettati tranne che per il terzo gradino del podio colto dal sorprendente Larsen. Nonostante la stanchezza ed i 9000 km ed oltre del viaggio da Kigali a Marsiglia Evenepoel si è fatto trovare pronto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclismo europei 2025 in diretta evenepoel schiacciasassi argento per un ottimo ganna

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Evenepoel schiacciasassi, argento per un ottimo Ganna

In questa notizia si parla di: ciclismo - europei

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia si affida a Vittoria Guazzini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLI EUROPEI DALLE 15. Si legge su oasport.it

LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Filippo Ganna sogna il colpaccio su un percorso non semplice - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Ciclismo Europei 2025