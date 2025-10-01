LIVE Ciclismo Europei 2025 in DIRETTA | Evenepoel schiacciasassi argento per un ottimo Ganna
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DALLE 14.20 16:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:49 Pronostici rispettati tranne che per il terzo gradino del podio colto dal sorprendente Larsen. Nonostante la stanchezza ed i 9000 km ed oltre del viaggio da Kigali a Marsiglia Evenepoel si è fatto trovare pronto. 🔗 Leggi su Oasport.it
