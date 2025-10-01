CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 I tennisti sono in campo, pronti ad iniziare il riscaldamento. 8.58 Pur essendo due tennisti che da tanti anni ormai calcano insieme le superfici del circuito ATP, tra Berrettini e Mannarino c’è stato un solo scontro diretto, nell’ormai lontanissimo 2018: all’Australian Open di questo stesso anno, un quasi esordiente Berrettini perse 3-0 dal francese nel promo turno della competizione Slam di Melbourne. 8.56 Berrettini non è l’unico italiano in campo quest’oggi a Shanghai, con Mattia Bellucci e Luca Nardi che hanno vinto i loro primi turni, rispettivamente contro Adam Walton e Sebastian Ofner, e con Lorenzo Sonego che scenderà in campo più tardi con Yannick Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento