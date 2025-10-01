CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.41 Buongiorno amici di OA Sport, Muller ha vinto un primo set abbastanza rocambolesco contro David Goffin, vinto 7-6 dal francese. L’ex numero 7 al mondo ha avuto la possibilità di chiudere il parziale ma Muller è riuscito a rimontare nel tie break. Manca poco all’ingresso in campo di Berrettini. Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e Adrian Mannarino, valido per il primo turno del ATP Masters 1000 di Shanghai, ultimo torneo di questa categoria prima di quello che si giocherà a Parigi-Bercy tra alcune settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Muller vince il primo su Goffin, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro