LIVE Berrettini-Mannarino ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | match non semplice contro il veterano francese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e Adrian Mannarino, valido per il primo turno del ATP Masters 1000 di Shanghai, ultimo torneo di questa categoria prima di quello che si giocherà a Parigi-Bercy tra alcune settimane. La partita in questione parte, almeno nel pronostico, per avere un risultato molto aperto visto il livello del francese e lo stato di forma, sempre ignoto, che potrebbe avere l’azzurro. Il nostro Berrettini ha disputato il torneo ATP 500 di Tokyo, con la vittoria al primo turno contro Jaume Munar, sconfitto 2-0 (6-4, 6-2) e con la sconfitta nel secondo match contro Casper Ruud, con il norvegese che ha trionfato 2-0 (7-6, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - mannarino
Pronostico Mannarino-Berrettini: precedente da dimenticare
A che ora Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming
Tanta Italia nel Day1 del Masters1000 di Shanghai. Sul Centrale farà il suo esordio Matteo Berrettini contro Adrian Mannarino: è il secondo match in programma dopo quello tra Goffin e Muller, l’inizio è previsto intorno alle 8 del mattino italiane! Sul Gra - X Vai su X
Avanza anche Paolini Fuori Sonego e Berrettini #goatbublik 3 ace, 3 doppi falli, brekkato 4 volte da Mannarino #bioparco - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: match non semplice contro il veterano francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e ... Come scrive oasport.it
A che ora Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming - Matteo Berrettini esordirà nel primo turno del tabellone principale di singolare maschile allo Shanghai Masters 2025 di tennis contro il francese Adrian ... Da oasport.it