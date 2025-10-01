LIVE Berrettini-Mannarino ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | i tennisti stanno per entrare in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50 Il terzo set tra Goffin e Muller finisce come il secondo, con il belga che completa la rimonta grazie ad un calo vistoso del francese, vincendo 2-1 (6-7, 6-1, 6-1). Mancano pochi minuti all’ingresso in campo di Matteo Berrettini. 8.16 Goffin domina il secondo set, vincendolo 6-1, e porta il match contro Muller al terzo set. Bisogna aspettare ancora un po’ prima di vedere Matteo Berrettini in campo. 7.41 Buongiorno amici di OA Sport, Muller ha vinto un primo set abbastanza rocambolesco contro David Goffin, vinto 7-6 dal francese. L’ex numero 7 al mondo ha avuto la possibilità di chiudere il parziale ma Muller è riuscito a rimontare nel tie break. 🔗 Leggi su Oasport.it

