CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.16 Goffin domina il secondo set, vincendolo 6-1, e porta il match contro Muller al terzo set. Bisogna aspettare ancora un po’ prima di vedere Matteo Berrettini in campo. 7.41 Buongiorno amici di OA Sport, Muller ha vinto un primo set abbastanza rocambolesco contro David Goffin, vinto 7-6 dal francese. L’ex numero 7 al mondo ha avuto la possibilità di chiudere il parziale ma Muller è riuscito a rimontare nel tie break. Manca poco all’ingresso in campo di Berrettini. Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e Adrian Mannarino, valido per il primo turno del ATP Masters 1000 di Shanghai, ultimo torneo di questa categoria prima di quello che si giocherà a Parigi-Bercy tra alcune settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Goffin e Muller al terzo, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro