LIVE Berrettini-Mannarino ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | esordio complesso contro il veterano francese

Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e Adrian Mannarino, valido per il primo turno del ATP Masters 1000 di Shanghai, ultimo torneo di questa categoria prima di quello che si giocherà a Parigi-Bercy tra alcune settimane. La partita in questione parte, almeno nel pronostico, per avere un risultato molto aperto visto il livello del francese e lo stato di forma, sempre ignoto, che potrebbe avere l'azzurro. Il nostro Berrettini ha disputato il torneo ATP 500 di Tokyo, con la vittoria al primo turno contro Jaume Munar, sconfitto 2-0 (6-4, 6-2) e con la sconfitta nel secondo match contro Casper Ruud, con il norvegese che ha trionfato 2-0 (7-6, 6-2).

