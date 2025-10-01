LIVE Berrettini-Mannarino ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | esordio complesso contro il veterano francese

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e Adrian Mannarino, valido per il primo turno del ATP Masters 1000 di Shanghai, ultimo torneo di questa categoria prima di quello che si giocherà a Parigi-Bercy tra alcune settimane. La partita in questione parte, almeno nel pronostico, per avere un risultato molto aperto visto il livello del francese e lo stato di forma, sempre ignoto, che potrebbe avere l’azzurro. Il nostro Berrettini ha disputato il torneo ATP 500 di Tokyo, con la vittoria al primo turno contro Jaume Munar, sconfitto 2-0 (6-4, 6-2) e con la sconfitta nel secondo match contro Casper Ruud, con il norvegese che ha trionfato 2-0 (7-6, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini mannarino atp shanghai 2025 in diretta esordio complesso contro il veterano francese

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: esordio complesso contro il veterano francese

In questa notizia si parla di: berrettini - mannarino

Pronostico Mannarino-Berrettini: precedente da dimenticare

A che ora Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: match non semplice contro il veterano francese

live berrettini mannarino atpLIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: match non semplice contro il veterano francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e ... Da oasport.it

live berrettini mannarino atpDove vedere Berrettini-Mannarino nel Masters 1000 di Shanghai in tv e streaming - L’unico precedente tra l’azzurro e il francese risale agli Australian Open del 2018, quando Mannarino si impose al primo turno in tre set ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Mannarino Atp