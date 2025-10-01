LIVE Berrettini-Mannarino 5-7 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il francese porta a casa un meritato primo parziale male l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il dritto di Berrettini. Seconda palla. 15-0 Prima vincente ad inizio game per il francese, ancora. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE ANCORA MANNARINO. 5-7 SET MANNARINO. Il primo parziale va al francese, con il terzo dritto sul terzo tentato da Berrettini che esce. Ottima prova fin qui di Mannarino che ha meritato di vincere il set anche grazie ad un ottimo rendimento al servizio, con il 100% di punti raccolti con la prima palla, mentre l’azzurro sta soffrendo dall’inizio del match i colpi senza peso del francese. 0-40 Risposta vincente di Mannarino, altri tre set point. 🔗 Leggi su Oasport.it

