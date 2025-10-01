LIVE Berrettini-Mannarino 5-7 6-7 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | vince il francese l’azzurro è lontanissimo dalla miglior forma possibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 (5) FINISCE QUI, VINCE MANNARINO. C’è stato davvero poco da fare per Berrettini che è ancora lontano anni luce dalla miglior condizione possibile che visti i problemi fisici continui e il momento della carriera, sembra impossibile da raggiungere. Seconda palla per il francese che ha ancora un match point. Serve Mannarino. 5-6 Errore di dritto di Mannarino. Seconda palla. 4-6 Il primo se ne va con la prima vincente, ne resta ancora uno sul suo servizio da cancellare. Serve Berrettini per annullare i primi due match point. 3-6 Mannarino riesce a trovare un’ottima palla corta che Berrettini raggiunge ma che non riesce a giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it

