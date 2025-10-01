CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Mini break di Mannarino che è bravo a difendersi e a chiudere il punto con lo smash quasi appoggiato. 1-1 Servizio vincente di Berrettini. Seconda palla. Serve Matteo. 0-1 In rete l’ennesimo slice scarico di Berrettini. Serve Mannarino. 6-6 GAME BERRETTINI. L’azzurro chiude con l’ace, si va al tie-break! 40-15 Esce il rovescio di Mannarino. 30-15 Vincente di dritto di Berrettini. Seconda. 15-15 Prima vincente. 0-15 Lo slice scarico di Berrettini non può che finire in rete. Seconda palla. 5-6 GAME MANNARINO. In rete la risposta di Berrettini che continua ad essere poco propositivo in risposta e all’interno dello scambio, lasciando la possibilità al francese di fare quello che vuole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Mannarino 5-7 6-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’azzurro si gioca tutto nel tie-break del secondo set