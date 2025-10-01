LIVE Berrettini-Mannarino 5-7 3-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | resiste il servizio dell’azzurro ma il francese spinge

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Esce il dritto lungolinea dell’azzurro. Seconda palla. 30-15 In rete il rovescio di Berrettini che poteva fare sicuramente meglio viste le difficoltà di Mannarino. 15-15 Ace del francese. 0-15 Lob vincente di Berrettini. 4-4 GAME BERRETTINI. Finalmente, l’azzurro porta a casa un servizio in maniera facile. Seconda. 40-0 Prima vincente di Matteo. 30-0 Secondo ace di fila per l’azzurro. 15-0 Ace di Berrettini. 3-4 GAME MANNARINO. Prima vincente del francese che non rischia quasi mai al servizio. Berrettini sembra davvero molto lontano dal suo stato di forma migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it

