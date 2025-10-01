LIVE Berrettini-Mannarino 5-7 1-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | nessun break in apertura di set si resta on serve

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Stecca il dritto Berrettini. 30-0 Servizio e rovescio del francese. 15-0 Ottimo dritto di Mannarino che continua a non dare punti di riferimento con i suoi colpi. 2-2 GAME BERRETTINI. Con l’ace porta a casa il gioco, ma serve altro per cercare di rimontare il match. A-40 Servizio e dritto di Berrettini. 40-40 Il nastro devia il colpo del francese e Berrettini sbaglia lo slice. A-40 Molto attento qui l’azzurro che non si fa ingannare dalla contro smorzata di Mannarino. 40-40 Esce lo slice di Matteo, altro game ai vantaggi sul suo servizio. 40-30 Volée vincente di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini mannarino 5 7 1 2 atp shanghai 2025 in diretta nessun break in apertura di set si resta on serve

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Mannarino 5-7 1-2, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: nessun break in apertura di set, si resta on serve

In questa notizia si parla di: berrettini - mannarino

Pronostico Mannarino-Berrettini: precedente da dimenticare

A che ora Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: match non semplice contro il veterano francese

live berrettini mannarino 5LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: match non semplice contro il veterano francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e ... Segnala oasport.it

live berrettini mannarino 5Dove vedere Berrettini-Mannarino nel Masters 1000 di Shanghai in tv e streaming - L’unico precedente tra l’azzurro e il francese risale agli Australian Open del 2018, quando Mannarino si impose al primo turno in tre set ... Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Mannarino 5