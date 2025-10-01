CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. A-40 Berrettini vince uno scambio pazzesco portando a rete Mannarino e chiudendo con il passante. 40-40 PRIMA VINCENTE DI BERRETTINI! Se ne va anche il terzo set point. 30-40 In rete il rovescio di Mannarino, con Berrettini che questa volta è stato molto attento. Resta un set point da annullare. 15-40 Se ne va il primo set point con il rovescio lungo di Mannarino, ma ne restano ancora due e il servizio sembra faticare. Seconda. 0-40 In rete il dritto di Berrettini che fa sentire tutta la sua frustrazione, tre set point per il francese. Seconda palla, punto importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Mannarino 4-5, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: primo set equilibrato, francese inscalfibile al servizio