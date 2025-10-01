CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 30-0 Esce la risposta di Berrettini. Seconda palla. 15-0 Prima vincente di Mannarino, terza volta di fila che inizia il suo servizio cosi. 4-4 GAME BERRETTINI. Con l’ennesima prima vincente del set, l’azzurro porta a casa un game importante. 40-15 Palla corta ottima e vincente dell’azzurro che cerca sempre di accorciare gli scambi. 30-15 Altra prima vincente di Matteo, servizio fondamentale fino a questo momento. 15-15 Fuori tempo il dritto dell’azzurro. Seconda palla. 15-0 Prima vincente di Berrettini. 3-4 GAME MANNARINO. Ottimo set fin qui del francese che sta concedendo poco o nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Mannarino 3-4, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l'azzurro rischia ma non subisce il break, meglio il francese nel primo set