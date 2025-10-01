LIVE Berrettini-Mannarino 1-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | nessun break in apertura di set si continua on serve
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Secondo ace del game per Berrettini. 30-0 Mannarino tenta una difesa difficile che infatti non passa. Seconda palla. 15-0 Ace di Berrettini. 1-2 GAME MANNARINO. Il francese vince il primo scambio lungo del match con Berrettini che manda in rete un altro slice. Ancora seconda. 40-30 Finisce in rete lo slice diagonale di Matteo. Seconda palla, opportunità. 30-30 Doppio fallo del francese, il primo del suo match. Seconda palla. 30-15 Non resta in campo il dritto di Mannarino. Seconda palla. 30-0 Esce la risposta lungolinea di dritto di Berrettini. Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - mannarino
Pronostico Mannarino-Berrettini: precedente da dimenticare
A che ora Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming
LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: match non semplice contro il veterano francese
Tanta Italia nel Day1 del Masters1000 di Shanghai. Sul Centrale farà il suo esordio Matteo Berrettini contro Adrian Mannarino: è il secondo match in programma dopo quello tra Goffin e Muller, l’inizio è previsto intorno alle 8 del mattino italiane! Sul Gra - X Vai su X
Avanza anche Paolini Fuori Sonego e Berrettini #goatbublik 3 ace, 3 doppi falli, brekkato 4 volte da Mannarino #bioparco - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Berrettini-Mannarino, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: match non semplice contro il veterano francese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berettini e ... Si legge su oasport.it
Dove vedere Berrettini-Mannarino nel Masters 1000 di Shanghai in tv e streaming - L’unico precedente tra l’azzurro e il francese risale agli Australian Open del 2018, quando Mannarino si impose al primo turno in tre set ... Come scrive corriere.it