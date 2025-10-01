Lite con la madre poi estrae un coltello in piazzale Alpini | arrestato 27enne

Bergamo. Prima la lite con la madre sul marciapiede di via Angelo Maj, poi l’escalation in piazzale degli Alpini, nel cuore di Bergamo. Un 27enne italiano, senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione alcolica, ha estratto un coltello e ha iniziato a inveire contro un gruppo di stranieri che si trovavano nei pressi del McDonald’s. L’uomo, identificato come M.S.L., è stato subito raggiunto dai militari dell’Esercito che presidiano la zona di piazzale Marconi. Alla vista dei soldati ha tentato di allontanarsi, ma poi ha sollevato la maglietta mostrando la lama. I militari lo hanno disarmato, ma il giovane ha reagito con calci e pugni, costringendo le forze dell’ordine a immobilizzarlo con manette e fascette. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

