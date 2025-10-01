L’Italia tra tariffe americane e dollaro debole L’analisi di Scandizzo

I dati Istat di agosto 2025 hanno indicato un forte calo dell’andamento commerciale dell’Italia nei confronti dei partner extra-Ue. Le esportazioni sono diminuite del 7,7% rispetto ad agosto 2024 e le importazioni del 3,1%. Il surplus è sceso da 2,8 miliardi di euro a 1,8 miliardi di euro. Questo calo complessivo include una eccezione solo in parte inattesa per il commercio con gli Stati Uniti: mentre le esportazioni verso questo paese sono diminuite del 21,2%, le importazioni sono aumentate del 68,5%. Questa discrepanza bilaterale si è rivelata sufficiente a superare tutti i miglioramenti registrati dall’Italia altrove, in particolare anche un calo registrato nelle importazioni di energia che altrimenti avrebbe aumentato lo squilibrio. 🔗 Leggi su Formiche.net

