L' Italia parte forte agli Europei | oro per Federica Venturelli nella cronometro Under 23
Nell’apertura della rassegna continentale la 20enne cremonese, già bronzo iridato di specialità settimana scorsa ai Mondiali in Ruanda, dà il primo titolo all’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: italia - parte
Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Mattarella: "Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola"
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
L’Alta Via della Valmalenco, compie 50 anni: costò (solo) 500 euro. Oggi è parte del Sentiero Italia
Parte ufficialmente il censimento degli autovelox installati in Italia Nell'inchiesta "Il posto giusto" avevamo raccontato come nella riforma del codice della strada, il ministro aveva annunciato modifiche sugli autovelox. https://bit.ly/4pQwpsZ - X Vai su X
?La Guardia Costiera Italiana ha preso parte al Malta International Airshow 2025 , con un ATR-42MP e un elicottero AW-139 della Base Aeromobili di Catania. In questa occasione la delegazione ha incontrato l’Ambasciatrice d’Italia a Malta, S.E. V - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia tra tariffe americane e dollaro debole. L’analisi di Scandizzo - I dati Istat di agosto 2025 hanno indicato un forte calo dell’andamento commerciale dell’Italia nei confronti dei partner extra- Si legge su formiche.net
Torino-Pisa 1-0, Coppa Italia: gol di Casadei, granata agli ottavi contro la Roma. Il Genoa batte l'Empoli e affronterà l'Atalanta - Agli uomini di Baroni basta un colpo di testa del centrocampista, nella ripresa due gol annullati e rosso per Cuadrado ... msn.com scrive