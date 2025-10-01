l’isola che non c’è onlus in festa per i dieci anni di attività

"Festeggeremo dieci anni di battaglie, sorrisi, conquiste e speranze. - dice Rosanna Sannino, presidente de L’Isola che non c’è Onlus. Dieci anni fa eravamo pochi genitori uniti da un’urgenza comune, oggi siamo una comunità forte e consapevole. Questa celebrazione non è un traguardo, ma un nuovo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

