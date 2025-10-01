L' Islam pragmatico fa schiantare il circo sinistrorso su Gaza

Risultato garantito? Certo che no, perché le forze contrarie alla pace in Medio Oriente sono imponenti. Però il fatto è che in queste ore l'Islam pragmatico fa schiantare contro il muro il circo sinistrorso: i paesi arabi abbracciano il piano Trump per Gaza mentre l'Europa progressista si trastulla con le sue flottiglie da operetta. Il fatto politico «forte» è infatti uno solo, cioè la dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di otto nazioni arabe e musulmane - Turchia, Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Qatar, Indonesia e Pakistan - che dà via libera al piano di pace di Trump per Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

