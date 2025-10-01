L’Irpef intrappola il ceto medio | chi paga davvero le tasse in Italia
L’ Irpef e la consapevolezza del bassissimo reddito medio degli italiani è il grande elefante invisibile nelle stanze parlamentari. Ora, visto che i lavori per la prossima Manovra sono entrati nel vivo, la questione Irpef resta al centro del confronto economico e politico, simbolo di un sistema fiscale che scarica il grosso del gettito su una minoranza e lascia intere fasce della popolazione ai margini. In discussione ci sono possibili aggiustamenti delle aliquote, nuove forme di detrazione e un rafforzamento del comparto sanitario, mentre l’esecutivo procede con cautela per mantenere la solidità dei conti pubblici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: irpef - intrappola
L’Irpef intrappola il ceto medio: chi paga davvero le tasse in Italia - In Italia metà dei cittadini non versa Irpef e il peso del fisco grava sul ceto medio, mentre la prossima Manovra si gioca tra taglio aliquote e detrazioni ... Come scrive quifinanza.it
Si gioca sul ceto medio: la fase 2 di Giorgia tra forza, sfida e speranza - A proposito del piano territoriale del nostro ragionamento, la premier sa bene che la partita alle prossime regionali non è tra le più facili Il rientro dalle vacanze estive, alcune delle quali ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it