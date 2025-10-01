L' ironia di Cecilia Rodriguez | Ho mangiato tanto mi sono un po' pentita Ma sono kg di felicità

Cecilia Rodriguez, prossima al parto, al margine della sfilata di Cavalli per la Fashion week di Milano, si presenta con notevole autoironia: “Mi chiamo lievito madre”, ha dichiarato ridendo.“Però sono chili di felicità, di goduria”“Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

