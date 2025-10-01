L'iPhone in carica cade in acqua | madre di tre figli muore folgorata mentre fa il bagno nella vasca

Ann-Marie O’Gorman, è morta folgorata nella vasca da bagno dopo che il suo iPhone in carica era caduto in acqua nella sua casa di Santry, nella Contea di Dublino, in Irlanda. Il marito l’ha trovata priva di sensi e ha allertato i soccorsi: "Pensavo stesse dormendo, poi ho visto il telefono immerso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

