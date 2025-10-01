La produzione seriale americana continua a espandersi con l’annuncio ufficiale del rinnovo di Operazione Speciale: Lioness per una terza stagione, confermando così il successo e l’interesse del pubblico. Questa serie, creata da Taylor Sheridan e distribuita su Paramount+, si distingue per la sua trama avvincente e un cast di alto livello, che coinvolge numerose personalità di rilievo nel panorama televisivo. il rinnovo di operazione speciale: lioness: dettagli e prospettive. Il rinnovo della serie arriva a quasi un anno dalla messa in onda della seconda stagione, trasmessa nell’ottobre 2024. La notizia era circolata già in forma di indiscrezione, ma ora è stata ufficializzata da Paramount+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Lioness stagione 3 confermata: ecco cosa aspettarsi