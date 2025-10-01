Lioness | La serie di Taylor Sheridan avrà una stagione 3

La serie Paramount+ creata da Taylor Sheridan dal titolo “ Lioness ” tornerà con una terza stagione. A quasi un anno dalla messa in onda della seconda stagione, la serie apprezzata dalla critica Lioness ha finalmente ottenuto il via libera per una terza stagione. La conferma è arrivata quest’oggi, dopo una serie di indiscrezioni più o meno accreditate, attraverso un articolo del the Hollywood Reporter. Nessun dettaglio è stato rivelato sul cast, a tal proposito è certo solo il ritorno di Zoe Saldana e Nicole Kidman, qui impegnate anche come produttrici. Nell’ultimo periodo l’agendina di Taylor Sheridan è stata molto fitta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

