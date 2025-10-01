L’inviato del Fatto Mantovani racconta la notte della Flotilla | Azioni di disturbo ma proseguiamo verso Gaza Sappiamo come ha intenzione di intercettarci Israele

Nello stato di “massima allerta” per la Flotilla, l’inviato del Fatto Alessandro Mantovani, a bordo della Otaria, racconta quanto accaduto nella notte e quel che la spedizione attende di incontrare: “Abbiamo avuto una notte agitata. A partire dalle tre c’è la massima allerta. Sappiamo che le navi militari israeliane sono posizionate poche decine di miglia più avanti, cioè a 100-110 miglia dalle coste della Striscia di Gaza e a partire dalle 03:30 sono stati avvistati piccole imbarcazioni. Si ritiene i militari che hanno girato intorno alle barche che sono in testa, in particolare ad Alma, la barca che guida la Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

