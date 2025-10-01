L’Inter vola Lautaro piega lo Slavia Praga | Chivu sorride

Un’altra giornata di Champions League è passata in archivio per l’Inter, che è riuscita a battere con un netto 3-0 lo Slavia Praga. Un risultato che certifica l’ennesimo step compiuto dai nerazzurri, che hanno trovato il quarto successo consecutivo grazie ad una prova dominante e di carattere. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, con la speranza di arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali. Per farlo, la Beneamata deve iniziare a preparare in ogni dettaglio la prossima gara con la Cremonese, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha iniziato l’annata ottimamente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

