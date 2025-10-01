L’Inter perde Thuram | risentimento al bicipite femorale Rientra il 25 ottobre col Napoli
L’Inter perde Thuram. L’attaccante francese si è toccato la coscia ieri sera al termine dell’azione del 3-0 sullo Slavia Praga in Champions. Il primo responso è: risentimento al bicipite femorale, come scrive la Gazzetta dello Sport. “La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”, si legge nel comunicato della società nerazzurra. Ma la Gazzetta comincia a fare i calcoli: Per non rischiare nulla, la punta 28enne potrebbe saltare tre partite (Cremonese, Roma e St. Gilloise in Champions), oltre al doppio impegno con la sua nazionale durante la sosta (la Francia sfiderà prima in casa l’Azerbaigian e poi in trasferta l’Islanda nelle qualificazioni mondiali). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: inter - perde
L’Inter perde un altro pilastro: emergenza piena, pronti 40 mln per il sostituto
Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina
Ultimissime Inter LIVE: spunta un nuovo nome sul taccuino nerazzurro: l’Inter U23 perde la prima amichevole con il Trento
San Siro è di Milan e Inter dopo una maratona drammatica in Consiglio comunale https://www.panorama.it/attualita/sport/san-siro-venduto-vincono-milan-e-inter-ma-sala-perde-la-sua-maggioranza - facebook.com Vai su Facebook
Non solo la prima squadra, perde anche l'Inter Under 23: il Lecco passa 1-0, nerazzurri restano a due punti in classifica, ancora a secco di vittorie - X Vai su X