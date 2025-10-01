L’Inter perde Thuram | risentimento al bicipite femorale Rientra il 25 ottobre col Napoli

L’Inter perde Thuram. L’attaccante francese si è toccato la coscia ieri sera al termine dell’azione del 3-0 sullo Slavia Praga in Champions. Il primo responso è: risentimento al bicipite femorale, come scrive la Gazzetta dello Sport. “La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”, si legge nel comunicato della società nerazzurra. Ma la Gazzetta comincia a fare i calcoli: Per non rischiare nulla, la punta 28enne potrebbe saltare tre partite (Cremonese, Roma e St. Gilloise in Champions), oltre al doppio impegno con la sua nazionale durante la sosta (la Francia sfiderà prima in casa l’Azerbaigian e poi in trasferta l’Islanda nelle qualificazioni mondiali). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

