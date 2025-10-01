Il modo in cui compriamo online sta per cambiare radicalmente. PayPal ha annunciato che la sua estensione browser Honey, già nota a milioni di utenti per la caccia automatica ai codici sconto, si integrerà con ChatGPT e altri chatbot basati su intelligenza artificiale per trasformare le ricerche di prodotti in esperienze di shopping assistito e personalizzato. Quando un utente pone una domanda relativa allo shopping al proprio chatbot AI preferito, l’estensione Honey interverrà automaticamente mostrando link ai prodotti raccomandati dall’intelligenza artificiale, accompagnati da prezzi in tempo reale, opzioni di merchant alternativi e offerte disponibili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’intelligenza artificiale pagherà al tuo posto su PayPal (gli esperti sono allarmati)