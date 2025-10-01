L’ Insalatiera in mostra Il mitico trofeo a Senigallia

Arriva a Senigallia un pezzo di storia dello sport, italiano e mondiale. La Coppa Dsvis vinta dalla Nazionale Italiana del Capitano Filippo Volandri nel settembre 2024 a Malaga, in Spagna, grazie alla squadra composta da Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, è infatti in esposizione gratuita al Circolo Tennis del Vivere Verde di Senigallia da ieri, martedì 30 settembre, a oggi, mercoledì 1° ottobre, fino alle ore 16. Si tratta del proseguo del tour della Coppa, che la Federazione ha scelto di mostrare ai circoli di tutta Italia: la leggendaria "Insalatiera", premio per la squadra vittoriosa di quella che è la massima competizione mondiale a squadre maschile del tennis (nonché la più antica di tutti gli sport di squadra, prima edizione nel 1900), al momento è in Italia quale Paese detentore: gli azzurri metteranno in palio la Coppa a novembre, a Bologna, dove si giocheranno le Final Eight dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

