L’ingrediente must have di stagione? Un esfoliante delicato ma potentissimo | leviga la pelle riduce linee sottili e segni del sole regolarizza i pori e dona luminosità

T ra gli attivi skincare più amati in questo momento dell’anno c’è l’ acido mandelico, un alfa-idrossiacido che sta vivendo una nuova popolarità grazie alla sua efficacia e delicatezza. Derivato dalle mandorle amare, è considerato uno degli esfolianti più versatili: la sua azione non si limita a eliminare le cellule morte ma aiuta a uniformare l’incarnato, levigare la pelle, attenuare rughe e segni del photoaging, con un plus importante nel trattamento delle imperfezioni. Acqua di riso, l’alleato naturale per la cura della pelle di viso e corpo X Acido mandelico: cos’è e cosa fa sulla pelle. « L’acido mandelico è un alfa idrossiacido esfoliante, o AHA. 🔗 Leggi su Iodonna.it

