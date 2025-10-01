L’incubo di Netanyahu

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– la mia vignetta nel Fatto Quotidiano di oggi in edicola #vignetta #natangelo #edicola #netanyahu #flotilla #umorismo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217incubo di netanyahu

© Ilfattoquotidiano.it - L’incubo di Netanyahu

In questa notizia si parla di: incubo - netanyahu

Gaza, Etgar Keret su decisione Netanyahu di invadere completamente la Striscia: “Un incubo, governo israeliano di razzisti e fanatici”

Nobel per la Pace, Netanyahu candida Trump: "Ecco la lettera che ho spedito al Comitato del Premio" - I due hanno parlato anche del post conflitto ed è tornata la questione della cosiddetta “Riviera a Gaza”, annunciata il 4 febbraio nel primo bilaterale. Secondo lastampa.it

Israele, Netanyahu al lavoro sul piano per invadere tutta Gaza. Tensioni con Idf - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sottoporrà la decisione di occupare la Striscia di Gaza all'approvazione del governo nei prossimi giorni, forse giovedì 7 agosto. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: L8217incubo Netanyahu