L’incubo di Netanyahu

– la mia vignetta nel Fatto Quotidiano di oggi in edicola

Gaza, Etgar Keret su decisione Netanyahu di invadere completamente la Striscia: “Un incubo, governo israeliano di razzisti e fanatici”

Chi è dalla parte sbagliata della Storia? Siamo in un incubo orwelliano. Scusate, carissimi Ministri del Governo Meloni: perché, oltre che agli equipaggi della Flotilla, non chiedete senso di responsabilità anche al Governo Netanyahu? Perché considerate legitt - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | Donald Trump ringrazia in conferenza stampa Netanyahu per aver "accettato il piano di pace" Usa per Gaza. Trump ha detto che anche Hamas avrebbe accettato, ma se non lo facesse "Israele avrà il diritto" e il pieno appoggio degli Stati Un - facebook.com Vai su Facebook

Nobel per la Pace, Netanyahu candida Trump: "Ecco la lettera che ho spedito al Comitato del Premio" - I due hanno parlato anche del post conflitto ed è tornata la questione della cosiddetta “Riviera a Gaza”, annunciata il 4 febbraio nel primo bilaterale. Secondo lastampa.it

Israele, Netanyahu al lavoro sul piano per invadere tutta Gaza. Tensioni con Idf - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sottoporrà la decisione di occupare la Striscia di Gaza all'approvazione del governo nei prossimi giorni, forse giovedì 7 agosto. Riporta tg24.sky.it