L’incredibile caso di una falsa insegnante in Germania | arrestata dopo 4 anni di frodi e oltre 150mila euro intascati Scoperta dopo un incidente stradale

Orizzontescuola.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è riuscita a insegnare per circa tre anni in diverse scuole private in Germania utilizzando documenti contraffatti, prima che un incidente stradale portasse alla luce la clamorosa truffa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

