L’incontro da non perdere con Minoli

Anghiari si appresta a ospitare uno dei grandi protagonisti del giornalismo italiano. Venerdì prossimo, 3 ottobre, all’interno dell’auditorium Mascagni (ore 21) è infatti in programma un incontro da non perdere con Giovanni Minoli (nella foto), giornalista, scrittore, autore e conduttore, uno tra i volti più noti della televisione italiana. Durante la serata, Minoli ripercorrerà la sua lunga esperienza nel mondo dell’informazione e nella creazione di format televisivi che hanno lasciato un segno profondo nella storia della televisione pubblica italiana e non solo. Ricordiamo che al 1980 risale la nascita del programma di informazione giornalistica che più di ogni altro lo ha reso famoso: "Mixer", in onda su Rai Due, ma la sua impronta c’è stata anche su "Quelli della Notte" con Renzo Arbore, "Blitz" con Gianni Minà e "Aboccaperta" di Gianfranco Funari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
