Lina Sastri protagonista al San Carlo con Assunta

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro di San Carlo si prepara ad accogliere un nuovo grande evento nell’ambito di “Napoli 2500”, le celebrazioni per i 2500 anni della città con la direzione artistica di Laura Valente, e con il sostegno del Comune di Napoli.Martedì 7 ottobre, alle ore 20.30, andrà in scena “Assunta”, inedita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

