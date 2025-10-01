L’immobile che non trova pace | sgomberato per la terza volta in due anni 8 occupazioni abusive

Prato, 1 ottobre 2025 – Sgomberato, occupato di nuovo e sgomberato un’altra volta. Il tutto nel giro di poche settimane. Non trova pace l’immobile in via della Misericordia 2, in pieno centro storico, da anni occupato abusivamente da senzatetto, sbandati, tossici e spacciatori. Un “covo” di cattive frequentazioni da sempre nel mirino delle proteste dei cittadini. Giovedì scorso è stata effettuata l’ennesima perquisizione nell’immobile dopo che la stessa attività era stata eseguita il 9 settembre quando sono state identificate sette persone che avevano occupato illecitamente l’immobile. Fu accertato che un trentaduenne di nazionalità nigeriana, con precedenti penali, aveva realizzato un allaccio abusivo all’utenza dei vicini studi medici per sopperire all’assenza di fornitura energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

