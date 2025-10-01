LILT a Terni il convegno sulla rete regionale per l’assistenza ai bambini malati di tumore

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Terni (LILT-ODV) organizza il convegno “La rete oncologica pediatrica in Umbria”, in programma venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 16.00 nella Sala degli Edili a Terni. L’iniziativa rappresenta un importante momento di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: lilt - terni

Terni, presentata la 'Pigiama run' edizione 2025: la camminata solidale per sostenere le attività della Lilt

Oncologia pediatrica: a Terni il convegno Lilt sulla rete regionale di assistenza - X Vai su X

“La Rete oncologica pediatrica in Umbria: Il convegno di Lilt Terni TERNI - “La Rete oncologica pediatrica in Umbria” è il tema del convegno che, organizzato da Lilt Terni, si terrà venerdì 3 ottobre, alle 16, nella sala degli Edili, in via Adriano Garofoli, 15, a voc - facebook.com Vai su Facebook

Anche a Terni arriva l’ottobre rosa della Lilt: visite senologiche gratuite e un convegno dedicato alle donne - Visite senologiche gratuite sia nella sede di Lilt Terni che in diversi comuni della provincia e un convegno dedicato alla qualità della vita delle donne operate al seno, condizionata in modo ... Come scrive ilmessaggero.it

Ottobre rosa, il convegno di Lilt Terni sulla prevenzione dei tumori femminili - Ottobre è il mese in cui tutto il mondo si tinge di rosa e come ogni anno Lilt Terni organizza un convegno rivolto alle donne di tutte le età per ricordare loro l’importanza della prevenzione e ... Scrive ilmessaggero.it