Se fino a domenica si era parlato a lungo di una Roma solida e quasi perfetta in difesa, il match contro il Verona, seppur terminato ancora una volta con la rete inviolata, ha visto i giallorossi commettere qualche errore di troppo dietro ma ricevere segnali positivi dall’attacco, il reparto più discusso finora. Sono arrivati i gol di Soulé e Dovbyk, quest’ultimo il primo a sbloccarsi delle punte, ed ora c’è il Lille da battere per continuare su quest’onda e rimanere a punteggio pieno in Europa League. L’intreccio col club francese però riguarda tanto il campo quanto il mercato, visto che gli occhi del club capitolino si sono riposati su Arnar Haraldsson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lille tra campo e mercato, c’è Haraldsson per la Roma: lo stipendio fa gola