Lille tra campo e mercato c’è Haraldsson per la Roma | lo stipendio fa gola
Se fino a domenica si era parlato a lungo di una Roma solida e quasi perfetta in difesa, il match contro il Verona, seppur terminato ancora una volta con la rete inviolata, ha visto i giallorossi commettere qualche errore di troppo dietro ma ricevere segnali positivi dall’attacco, il reparto più discusso finora. Sono arrivati i gol di Soulé e Dovbyk, quest’ultimo il primo a sbloccarsi delle punte, ed ora c’è il Lille da battere per continuare su quest’onda e rimanere a punteggio pieno in Europa League. L’intreccio col club francese però riguarda tanto il campo quanto il mercato, visto che gli occhi del club capitolino si sono riposati su Arnar Haraldsson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: lille - campo
Verso il Lille, Roma in campo a Trigoria: Dybala continua il lavoro individuale
Trigoria, terzo giorno di doppia seduta in campo per #Dybala: la Joya punta alla convocazione tra #Lille e #Fiorentina ? https://tinyurl.com/3mzwn65z #ASRoma - X Vai su X
Roma in campo in vista della sfida con il Lille - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Lille: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Iscrivendoti attraverso i link forniti, potremmo guadagnare una commissione. msn.com scrive