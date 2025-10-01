Battere il ferro finché è caldo, questo l’obiettivo di una Roma che è andata anche oltre le aspettative in quest’inizio di stagione, nonostante fiducia e speranze verso il ciclo Gasperini fossero alte. Inciampo col Torino a parte, en-plein per i giallorossi e quella sensazione che finora si sia visto solo una parte dell’enorme potenziale di questo gruppo, con tante cose migliorabili che possono proiettare l’ambiente verso una grande stagione. Dopo la vittoria sul Verona si va ora a caccia del bis in Europa League, una competizione che parla francese per ora per i capitolini: all’Olimpico arriva il Lille, ed urge dare seguito al successo di Nizza per rimanere a punteggio pieno e puntare ai primi otto posti della classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lille arrembante ma distratto, dalla trequarti all’eterno Giroud: la Roma è superiore