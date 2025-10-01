Liftvan Trieste di Heidi Specker a Trieste Contemporanea
Dal 2 ottobre al 12 novembre 2025, Trieste Contemporanea ospiterà la mostra Liftvan Triest dell’artista tedesca Heidi Specker. L’esposizione, nella sede di via del Monte 21, rende omaggio alla vita e all’opera di Aenne Biermann (1898–1933), una delle figure più rilevanti della fotografia tedesca. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
