L’idea Sprint Race non convince nemmeno i piloti Leclerc | Va contro il Dna della F1
La F1 moderna è poco spettacolare. Non è nostra un’opinione, bensì un dato di fatto dal momento che è sempre più raro assistere a sorpassi e battaglie rispetto a un ventennio fa. Urge qualcosa per riaccendere la scintilla. Una palese conferma in tal senso è che i vertici del Circus stanno stuzzicando a loro fantasia alla ricerca di novità per ridare brio ai weekend. Tra le idee emerse negli ultimi tempi – e molto caldeggiata dal Ceo Stefano Domenicali – è quella di disputare le Sprint Race in regime di griglia invertita (che si qualifica primo parte ultimo e così via). Leclerc e l’idea griglia invertita in F1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
L'idea Sprint Race non convince nemmeno i piloti. Leclerc: «Va contro il Dna della F1» La novità, la cui introduzione è caldeggiata da Domenicali, aveva già incassato il riscontro negativo degli appassionati. Il ferrarista: «Penso che la F1 debba rimanere così
#F1, #Domenicali spinge per le #Sprint a griglia invertita ma l'idea non convince i tifosi. Il portale specializzato: "In un recente sondaggio, gli appassionati hanno categoricamente respinto la proposta, con un convincente 62% di voti contrari, rispetto al 38% del
