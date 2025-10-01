L’idea Sprint a griglia invertita non convince nemmeno i piloti Leclerc | Va contro il Dna della F1

La F1 moderna è poco spettacolare. Non è nostra un’opinione, bensì un dato di fatto dal momento che è sempre più raro assistere a sorpassi e battaglie rispetto a un ventennio fa. Urge qualcosa per riaccendere la scintilla. Una palese conferma in tal senso è che i vertici del Circus stanno stuzzicando a loro fantasia alla ricerca di novità per ridare brio ai weekend. Tra le idee emerse negli ultimi tempi – e molto caldeggiata dal Ceo Stefano Domenicali – è quella di disputare le Sprint Race in regime di griglia invertita (che si qualifica primo parte ultimo e così via). Leclerc e l’idea griglia invertita in F1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

