Licola rissa in strada per motivi di viabilità finisce in incidente con speronamento

Una violenta rissa è scoppiata questa mattina poco dopo le 8 nei pressi dell'uscita di Licola della SS 7 Quater Domiziana, prima della Tangenziale di Napoli. Circa cinque persone – tra cui una donna – sono venute alle mani dopo una lite per motivi di viabilità. La scena si è consumata sotto gli occhi increduli

