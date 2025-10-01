Libri | esce il 7 ottobre La ragazza di Luce romanzo d’esordio di Germano Antonucci
Uscirà il prossimo 7 ottobre per Terrarossa Edizioni (collana Sperimentali) “La ragazza di luce”, il romanzo d’esordio di Germano Antonucci, abruzzese d’origine ma da anni a Milano dove ha lavorato come giornalista al «Corriere della Sera» e a «Vanity Fair». Attualmente è responsabile dei contenuti digitali di Mediaset. Ambientato a Lume, un paese di montagna segnato da una frana che tutti ricordano come la Catastrofe, il libro racconta l’amicizia e il passaggio all’adolescenza di tre ragazzi – Nina, Ruben e Niccolò – che, tre anni dopo l’evento, si ritrovano a fare i conti con la misteriosa apparizione di quella che tutti, in paese, chiamano la ragazza di luce. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: libri - esce
Libri: esce “A modo mio… basta un attimo – biografia illustrata di Andrea Lo Vecchio”
Rai Libri: esce “Amo le triglie di scoglio. Andrea Camilleri si racconta”
Rai Libri: esce “Pop Culture Revolution” di Henry Jenkins
Esce oggi il libro “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi edito da @librimondadori. Onoratissima che le mie acciughe sono state usate come copertina!! Non vedo l’ora di leggerlo. #mariocalabresi #mondadori #librimondadori #nastrodiacciughe #acciughe #acciu - facebook.com Vai su Facebook
Libri: esce il 7 ottobre “La ragazza di Luce”, romanzo d’esordio di Germano Antonucci - Uscirà il prossimo 7 ottobre per Terrarossa Edizioni (collana Sperimentali) "La ragazza di luce", il romanzo d’esordio di Germano Antonucci, abruzzese ... Come scrive lapresse.it
Libri da leggere a ottobre 2025: le novità in libreria - Clive Cussler e Jack Du Brul con un’avventura adrenalinica, “Il segreto del Titanic” ... Scrive lopinionista.it