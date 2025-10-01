Libri | esce il 7 ottobre La ragazza di Luce romanzo d’esordio di Germano Antonucci

Uscirà il prossimo 7 ottobre per Terrarossa Edizioni (collana Sperimentali) “La ragazza di luce”, il romanzo d’esordio di Germano Antonucci, abruzzese d’origine ma da anni a Milano dove ha lavorato come giornalista al «Corriere della Sera» e a «Vanity Fair». Attualmente è responsabile dei contenuti digitali di Mediaset. Ambientato a Lume, un paese di montagna segnato da una frana che tutti ricordano come la Catastrofe, il libro racconta l’amicizia e il passaggio all’adolescenza di tre ragazzi – Nina, Ruben e Niccolò – che, tre anni dopo l’evento, si ritrovano a fare i conti con la misteriosa apparizione di quella che tutti, in paese, chiamano la ragazza di luce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

