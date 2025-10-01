LibrArti venerdì 3 ottobre presentazione del volume Fattori Catalogo ragionato delle opere ai Granai di Villa Mimbelli
Prosegue la rassegna LibrArti 2025 con un nuovo e importante appuntamento dedicato a Giovanni Fattori, figura centrale del panorama artistico europeo dell'Ottocento. Venerdì 3 ottobre, alle 16.30 ai Granai di Villa Mimbelli, sarà presentato il volume “Fattori. Catalogo ragionato delle opere”, a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: librarti - venerd
LibrArti – Edizione speciale Giovanni Fattori Giovedì 25 settembre 2025, ore 16.30, al Museo Civico Giovanni Fattori - Comune di Livorno presso i Granai di Villa Mimbelli, vi aspettiamo per la presentazione della nuova edizione del volume di Anna - facebook.com Vai su Facebook